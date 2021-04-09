«Батьківщина» вже почала готувати референдум: винесе пʼять запитань

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Партія «Батьківщина» заявила про початок організації проведення всеукраїнських референдумів з пʼяти питань, зокрема щодо землі, марихуани та грального бізнесу.

Про це на брифінгу повідомила лідерка політсили Юлія Тимошенко.

«Ми починаємо організацію проведення референдумів з пʼяти питань. Перше питання найважливіше — чи згоден український народ продати сільськогосподарську землю», — сказала Тимошенко.

За її словами інші чотири запитання, які хочуть поставити українцям, звучатимуть так:

Чи погоджують, щоб була продана вся стратегічна власність України?

Чи підтримують, щоб газ, який видобуває держкомпанія «Укргазвидобування», постачався за ціною із 30-відсотковою рентабельністю?

Чи підтримують легалізацію грального бізнесу?

Чи підтримують легалізацію марихуани?

Водночас Тимошенко нагадала, що її політсила не голосувала в Раді за ухвалення закону про референдум.

Напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон про референдум. Зазначимо, закон передбачає чотири основні позиції, які можуть винести на референдум: внесення змін до Конституції, зокрема щодо виборів і референдуму; питання загальнодержавного значення; питання втрати чинності законів чи їхніх положень; питання зміни території України.