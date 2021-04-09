МОЗ прирівняв священників до соціальних працівників — тепер вони можуть отримати щеплення

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України прирівняв священнослужителів до соціальних працівників. Тепер вони можуть отримати щеплення проти COVID-19 на другому етапі вакцинації.

Про це повідомляє Центр громадського здоровʼя.

У ЦГЗ зазначили, що такий крок є необхідним, адже священнослужителі тісно контактують із людьми, які належать до груп ризику.

Щоби записатися на щеплення, священникам потрібно звернутися до свого керівництва та повідомити про бажання вакцинуватися. Ті ж, у свою чергу, передадуть списки координаторам із вакцинації в регіоні. Після узгодження з координаторами їм повідомлять про час і місце щеплення.