Кім Чен Ин поскаржився, що ситуація в КНДР «найгірша в історії»

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The Asahi Shimbun / Contributor / Getty

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна перебуває у найгіршій в історії ситуації. Пандемія коронавірусу та закриті кордони ще більше ослабили й так нестабільну економіку КНДР.

Про це пише The Associated Press.

Кім провів зустріч із секретарями осередків правлячої у країні Трудової партії. На ній він закликав усіх працівників на місцях виконувати рішення, ухвалені на з’їзді партії, і розкритикував їх за «недоліки», які слід негайно виправити.

«Підвищення рівня життя людей [...] навіть у тій найгіршій ситуації, коли нам доводиться долати безпрецедентно численні проблеми, залежить від ролі, яку відіграють осередки, низові організації партії», — сказав Кім Чен Ин.

Експерти вважають, що економіка країни і так перебувала на критично низькому рівні через тривале неефективне управління та міжнародні санкції. Пандемія коронавірусу ще більше посилила падіння економіки.