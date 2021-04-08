У Путіна анонсували нову зустріч у «нормандському форматі» та лякають «початком кінця України»

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Пресслужба Кремля

Заступник глави адміністрації президента Росії та куратор з питань Донбасу у Кремлі Дмитро Козак анонсував на 19 квітня нові перемовини політичних радників лідерів України, РФ, Франції та Німеччини.

Про це він розповів на пресконференції 8 квітня.

За його словами, ситуацію на Донбасі можна врегулювати за рік, якщо виконувати всі домовленості.

«З точки зору можливості практично врегулювати конфлікт, я вважаю, що він може бути врегульований за рік. [...] Якщо діяти послідовно, дотримуватися раніше досягнутих домовленостей. Якщо нескінченно петляти [...], боюся, що сьогодні взято курс на заморожування цього конфлікту», — заявив Козак.

Він також підкреслив, що Росія стане на захист жителів окупованих територій Донбасу, якщо відновляться масштабні бойові дії. Козак вважає, що якщо Україна почне наступ на «ЛДНР», це стане «початком кінця України». Водночас він впевнений, що реальних намірів починати повномасштабні бойові дії на Донбасі у Києва немає.

Козак розповів про те, що у 2019 році Росія пропонувала ввести на перемовини Тристоронньої контактної групи президента-втікача Віктора Януковича, але українська сторона відмовилася. За його словами, варто повністю розсекретити перемовини щодо Донбасу.

«Ця конфіденційність переговорів уявна, умовна. Ми намагалися її дотримуватися теж, але вона потрібна тільки для того, щоб Україна, оскільки Німеччина та Франція не сильно висвітлюють переговори, домінувала в інформаційному просторі та проводила свою лінію, дезінформувала своїх громадян», — заявив Козак.