Експрем’єр Словаччини приїхав у Росію за «Супутником V». Він втратив посаду саме через закупівлю цієї вакцини
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Facebook / Igor Matovic
Колишній прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович, який подав у відставку через скандал з таємною закупівлею російської вакцини «Супутник V», приїхав у Росію для проведення зустрічі щодо поставок цього препарату. Він закликав своїх співвітчизників «тримати кулаки».
Про це Матович повідомив у Facebook.
У Москві експремʼєр зустрінеться з Кирилом Дмитрієвим — гендиректором Російського фонду прямих інвестицій, якому безпосередньо підпорядковується виробник вакцини «Супутник V». Саме з ним Матович погоджував контракт на 2 мільйони доз вакцини для Словаччини.
«Переговори, звичайно, будуть повʼязані з вакциною. Будь-які перешкоди та систематичні намагання не допустити «Супутник V» до Словаччини я засуджую від усього серця та зроблю все, що зможу, щоб [...] мільйони людей в Словаччині нарешті могли почати робити щеплення «Супутником V». Про результати повідомлю», — написав Матович.
Зазначимо, напередодні стало відомо, що Словацький держінститут контролю за медпрепаратами вирішив поки не схвалювати «Супутник V» через недостатню кількість даних. Словацьке видання Dennik N також писало, що завезені до країни російські вакцини не є повністю ідентичними з тими, результати яких були опубліковані у науковому журналі The Lancet. Саме на це дослідження посилалися у словацькому уряді, пояснюючи своє рішення про закупівлю російського препарату.
- На початку березня уряд Словаччини підтвердив, що придбав у Росії 2 мільйони доз її вакцини від коронавірусу «Супутник V». Це викликало суспільне обурення у країні, а дві невеликі партії пригрозили вийти з коаліції через такі домовленості прем’єра.
- Партія «Свобода та справедливість» вийшла з парламентської коаліції. Вона вимагала відставки прем’єра Ігоря Матовича через таємну закупку російської вакцини.
- Спочатку через таємну закупівлю російської вакцини у відставку відправили міністра охорони здоров’я Марека Крайчі. А 28 березня і сам Матович заявив, що подає у відставку. Він зазначив, що знімає зустрічні вимоги до партнерів по коаліції, прокоментувавши це словацьким прислів’ям: «Хто до тебе з каменем, ти до нього з хлібом». А вже 1 квітня у країні призначили нового премʼєра — ним став міністр фінансів Едуард Гегер.
- Раніше Матович жартував, що пообіцяв Росії в обмін на вакцини «Закарпатську Україну». Пізніше він вибачився за свої слова і зазначив, що Словаччина — друг України.