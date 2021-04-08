Експрем’єр Словаччини приїхав у Росію за «Супутником V». Він втратив посаду саме через закупівлю цієї вакцини

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Facebook / Igor Matovic

Колишній прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович, який подав у відставку через скандал з таємною закупівлею російської вакцини «Супутник V», приїхав у Росію для проведення зустрічі щодо поставок цього препарату. Він закликав своїх співвітчизників «тримати кулаки».

Про це Матович повідомив у Facebook.

У Москві експремʼєр зустрінеться з Кирилом Дмитрієвим — гендиректором Російського фонду прямих інвестицій, якому безпосередньо підпорядковується виробник вакцини «Супутник V». Саме з ним Матович погоджував контракт на 2 мільйони доз вакцини для Словаччини.

«Переговори, звичайно, будуть повʼязані з вакциною. Будь-які перешкоди та систематичні намагання не допустити «Супутник V» до Словаччини я засуджую від усього серця та зроблю все, що зможу, щоб [...] мільйони людей в Словаччині нарешті могли почати робити щеплення «Супутником V». Про результати повідомлю», — написав Матович.

Зазначимо, напередодні стало відомо, що Словацький держінститут контролю за медпрепаратами вирішив поки не схвалювати «Супутник V» через недостатню кількість даних. Словацьке видання Dennik N також писало, що завезені до країни російські вакцини не є повністю ідентичними з тими, результати яких були опубліковані у науковому журналі The Lancet. Саме на це дослідження посилалися у словацькому уряді, пояснюючи своє рішення про закупівлю російського препарату.