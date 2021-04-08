Вітренко заперечив інформацію про свою відставку. Він назвав чутками нарікання з боку ОП на його роботу

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Соколовська Інна / УНІАН

Виконувач обовʼязків міністра енергетики Юрій Вітренко спростовує інформацію у ЗМІ про те, що він нібито написав заяву про відставку. Він називає це чутками.

Про це йдеться в його заяві, оприлюдненій пресслужбою Міненергетики.

Вітренко наголосив, що чутки про нарікання з боку уряду, Офісу президента, міжнародних партнерів на роботу Міненерго під його керівництвом носять маніпулятивний характер.

«У нас вистачає зовнішніх загроз, для ефективної боротьби з якими потрібна командна робота органів державної влади, і на посаді виконувача обов’язків міністра енергетики я докладаю зусиль саме для цього», — заявив Вітренко.

Він наголосив, що продовжує виконувати обовʼязки міністра та зараз готується до участі у складі української делегації в закордонному візиті президента, який запланований на найближчі дні.

У Міненерго додали, що Вітренко напередодні повернувся з робочої поїздки у столицю Катару Доху, де з візитом перебував президент Володимир Зеленський.

Про що йдеться?

7 квітня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що після повернення з Катару Вітренко нібито написав заяву про звільнення. При чому про свій відхід він нібито почав говорити ще два тижні тому, тоді ж і вивіз з міністерства свої особисті речі.

ЗМІ також писали, що Вітренка замінять через «розчарування Банкової у ньому та через те, що він нібито не зміг знайти спільної мови з очільником уряду».