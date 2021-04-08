Bloomberg: Адміністрація Байдена готує відповідь на дії Росії — може ввести санкції проти оточення Путіна
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Saeima / Flickr
Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість вислати російських дипломатів і ввести нові санкції проти Росії у відповідь на хакерські атаки та втручання в американські вибори.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
У Білому домі завершили перевірку можливих правопорушень Росії, таких як втручання у вибори США та хакерська атака на урядові установи США, і невдовзі можуть оголосити про відповідні заходи.
За словами співрозмовників агентства, відповідь США, імовірно, включатиме кілька елементів. Ідеться про видворення з країни російських розвідників під дипломатичним прикриттям, а також про санкції проти людей, близьких до президента Росії Володимира Путіна, й організацій, повʼязаних із втручанням у вибори.
Байден доручив провести розслідування щодо Росії у перший день на посаді президента. Тоді він визначив чотири пріоритетні напрями: втручання в американські вибори, повідомлення про російські винагороди за вбивство американських військових в Афганістані, хакерські атаки й отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
- 17 березня президент США Джо Байден заявив, що вважає російського лідера Володимира Путіна вбивцею й обіцяє Росії розплату за втручання в американські президентські вибори 2020 року.
- Влада США торік звинуватила російських хакерів в кібератаці на американські держустанови. 10 грудня 2020 року стало відомо, що невідомі хакери зламали мережу провідної компанії з кібербезпеки FireEye і викрали цифрові інструменти, за допомогою яких фахівці виявляли уразливості в системах захисту інших компаній та урядів.
- Видання The Washington Post з посиланням на обізнані із ситуацією джерела заявило, що злам став справою рук спецслужб Росії. 19 грудня тодішній держсекретар США Майкл Помпео звинуватив Росію у причетності до масштабної кібератаки, а президент Трамп припустив, що за хакерами стоїть Китай.