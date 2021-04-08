Bloomberg: Адміністрація Байдена готує відповідь на дії Росії — може ввести санкції проти оточення Путіна

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Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість вислати російських дипломатів і ввести нові санкції проти Росії у відповідь на хакерські атаки та втручання в американські вибори.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

У Білому домі завершили перевірку можливих правопорушень Росії, таких як втручання у вибори США та хакерська атака на урядові установи США, і невдовзі можуть оголосити про відповідні заходи.

За словами співрозмовників агентства, відповідь США, імовірно, включатиме кілька елементів. Ідеться про видворення з країни російських розвідників під дипломатичним прикриттям, а також про санкції проти людей, близьких до президента Росії Володимира Путіна, й організацій, повʼязаних із втручанням у вибори.

Байден доручив провести розслідування щодо Росії у перший день на посаді президента. Тоді він визначив чотири пріоритетні напрями: втручання в американські вибори, повідомлення про російські винагороди за вбивство американських військових в Афганістані, хакерські атаки й отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.