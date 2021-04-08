Politico: Байден хоче призначити спецпредставника щодо «Північного потоку — 2». На цю посаду претендує ексчлен наглядової ради «Нафтогазу»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Президент США Джо Байден планує призначити спеціального представника, який займатиметься питанням зупинки будівництва російського газопроводу «Північний потік — 2».
Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.
Цей спецпредставник очолить американську делегацію на перемовинах, які мають досягти зупинки будівництва газопроводу. За даними ЗМІ, цю посаду запропонували спеціальному посланнику з міжнародних енергетичних питань за президентства Обами Амосу Хохштайну. Він працював у наглядовій раді українського «Нафтогазу» з 2017 до 2020 року.
Джерела видання зазначають, що Міністерство юстиції США вже підготувало щонайменше два пакети санкцій проти «Північного потоку — 2», зокрема і проти компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG. Однак їх ще не запровадили.
- Російський морський трубопровід «Північний потік — 2» готовий майже на 93%. Подальшому будівництву заважають санкції США. Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу, що становлять кілька мільярдів доларів на рік.
- У Держдепі США в лютому заявили, що через загрозу санкцій понад 15 компаній уже вийшли з проєкту. 25 лютого проєкт залишила французька AXA — одна з найбільших світових страхових компаній.
- Німецькі ЗМІ писали, що Німеччина розглядає чотири варіанти щодо «Північного потоку — 2» — від ігнорування санкцій до припинення будівництва. Після зміни влади у США німці почали розглядати варіант «викупити» у Штатів можливість добудувати газопровід за рахунок надання Україні масштабної фінансової допомоги.