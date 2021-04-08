Politico: Байден хоче призначити спецпредставника щодо «Північного потоку — 2». На цю посаду претендує ексчлен наглядової ради «Нафтогазу»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Президент США Джо Байден планує призначити спеціального представника, який займатиметься питанням зупинки будівництва російського газопроводу «Північний потік — 2».

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

Цей спецпредставник очолить американську делегацію на перемовинах, які мають досягти зупинки будівництва газопроводу. За даними ЗМІ, цю посаду запропонували спеціальному посланнику з міжнародних енергетичних питань за президентства Обами Амосу Хохштайну. Він працював у наглядовій раді українського «Нафтогазу» з 2017 до 2020 року.

Джерела видання зазначають, що Міністерство юстиції США вже підготувало щонайменше два пакети санкцій проти «Північного потоку — 2», зокрема і проти компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG. Однак їх ще не запровадили.