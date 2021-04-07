На засіданні ТКГ не змогли документально затвердити перемир’я на Донбасі через позицію Росії

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Степанов Анатолій / УНІАН

На засіданні Тристоронньої контактної групи сторони не змогли документально затвердити перемир’я на Донбасі через те, що Росія захотіла внести в спільну заяву свої правки.

Про це пише пресслужба української делегації в ТКГ.

Там розповіли, що єдиним питанням, яке розглядали на засіданні, стало дотримання режиму припинення вогню.

«Спільної заяви, яку запропонував координатор Підгрупи з безпеки Глава СММ ОБСЄ Посол пан Х.Чевік і на користь прийняття якої висловилася українська сторона, не прийняли. Російська сторона зажадала внести додаткові корективи в текст підсумкової заяви, які, на нашу думку, мали задум показати її у більш вигідному для неї світлі», — зазначили у пресслужбі.

Водночас речник української делегації Олексій Арестович розповів, що засідання тривало 6 годин. Україна навіть була готова до певних компромісів щодо окремих правок з боку Росії, але спільну заяву узгодити так і не вдалося. Наступне засідання заплановане на 14 квітня.