Міністр Степанов: Перші поставки вакцин Pfizer очікуються у травні-червні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Tim Reckmann / Flickr
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що перші поставки вакцин Pfizer очікуються у травні-червні 2021 року.
Про це пише Інтерфакс.
«Передбачено, що поставка всіх 10 млн буде здійснена до кінця 2021 року. Першу партію ми очікуємо отримати в травні-червні», — зазначив він.
Також Степанов повідомив, що до 10 квітня завершиться процес перевірки китайської вакцини CoronaVac і її одразу ж почнуть використовувати.
- Президент Володимир Зеленський 4 квітня підписав указ, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки про Національний план вакцинації від коронавірусу. За сім днів РНБО й уряд мають його затвердити з урахуванням міжнародного досвіду. Зокрема, встановити мінімальну необхідну щомісячну кількість щеплень, визначити джерела та строки постачання вакцин, а також відповідальних за реалізацію плану. Кінцева мета — охопити щепленням більшість дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується і постачання 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.