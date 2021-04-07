ЦПК: Нардеп Монастирський сфальсифікував рішення комітету, щоб затягнути ухвалення закону про брехню в деклараціях

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Facebook / Денис Монастырский

Депутат від «Слуги народу» та голова правоохоронного комітету Верховної Ради Денис Монастирський сфальсифікував рішення комітету, після якого спікер парламенту надіслав законопроєкт, що посилює кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях, на розгляд Венеціанській комісії.

Про це пише «Центр протидії корупції».

Монастирський обґрунтував таке рішення тим, що на засіданні 3 березня комітет розглянув вказаний законопроєкт і рекомендував Верховній Раді ухвалити його в першому читанні за основу. Крім того, комітет нібито рекомендував спікеру звернутися до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) з проханням надати експертний висновок щодо цього законопроєкту.

Однак на самому засіданні правоохоронного комітету 3 березня питання про направлення законопроєкту № 4651 до Венеціанської комісії на голосування не виносили — отже, відповідне рішення не могло бути ухвалено.

У ЦПК вважають, що Монастирський та Разумков, попри ініціативу президента повернути тюремне покарання за брехню в деклараціях, зробили все, аби цей законопроєкт не розглянули до закінчення періоду декларування за 2020 рік.

«Тобто у поданих деклараціях немає сенсу шукати брехню, бо за неї депутатам світить максимум обмеження волі. А сума, від якої таке «жорстоке» покарання передбачається, дорівнює вартості елітної квартири в центрі Києва – від 9 мільйонів гривень. За брехню на менші суми навіть такого покарання не передбачено, а через мізерні строки давності справи не встигатимуть навіть розслідувати», – коментує експерт ЦПК Антон Марчук. З цього приводу ЦПК звернувся до правоохоронних органів.