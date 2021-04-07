Служба зовнішньої розвідки підтвердила, що її працівник фігурує у справі про хабар суддям. Ймовірно, це брат глави ОАСК Вовка

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Юлія Вебер / «Бабель»

Служба зовнішньої розвідки підтвердила, що її співробітник фігурує у справі про хабар суддям, яку розслідує Національне антикорупційне бюро. Раніше ЗМІ повідомляли, що йдеться про брата глави Окружного адмінсуду Києва, адвоката Юрія Зонтова.

Про це відомство повідомило у Facebook.

«За попередніми результатами власного розслідування, його затримання не пов’язане з діяльністю на посаді в СЗРУ», — зазначили у Службі.

На період розслідування Зонтова відсторонили від виконання обовʼязків. На якій саме посаді він був — не зазначається.

Нагадаємо, що 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів. Один з них — Юрій Зонтов, який є братом глави Окружного адмінсуду Павла Вовка. Другий, за даними «Бабеля», Юрій Донець. Їх затримали під час отримання $100 тисяч. За ці гроші вони обіцяли допомогти винести «зручне» судове рішення. Після цього головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов писав у Facebook, що брат Вовка Зонтов заявив, що є працівником Служби зовнішньої розвідки.