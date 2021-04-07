Глава МОЗ прогнозує повне подолання пандемії коронавірусу в Україні в кінці року. Але є умова

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«Бабель»

Глава Міністерства охорони здоровʼя Максим Степанов прогнозує, що Україна подолає пандемію коронавірусу в кінці 2021 року. Але потрібно переконати 70% дорослого населення зробити щеплення.

Про це він заявив під час засідання уряду, його цитати наводить Інтерфакс-Україна.

«Я впевнений, що нам вдасться переконати 70% дорослого населення України прийти в пункти щеплень і зробити вакцинацію. Я впевнений, що до кінця 2021 року нам вдасться повністю перемогти коронавірус», — наголосив міністр.

Він також опирається на розроблений Національний план вакцинації, у проєкті якого пропонується визначити мінімальну кількість щеплень для охоплення 70% дорослого населення. За його словами, ця цифра повинна складати близько 6 мільйонів вакцинацій на місяць, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних.

Також Степанов уточнив дані по кількості доз вакцини для України. «У нас вже є контракти на поставку 24 млн доз вакцин, зокрема 10 млн доз вакцини Novavax, поставки якої почнуться в липні, 2 млн доз вакцини CoviShield (500 тисяч вже майже використано) чекаємо в квітні-травні, 2 млн доз вакцини Sinovac (215 тис. доз вже в Україні), 10 млн доз вакцини Pfizer, які будуть поставлені протягом 2021 року. З урахуванням надходження вакцин від глобальної ініціативи COVAX (8 млн доз) у нас є 32 млн доз вакцин», — уточнив міністр.