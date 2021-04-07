Глава МОЗ прогнозує повне подолання пандемії коронавірусу в Україні в кінці року. Але є умова
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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«Бабель»
Глава Міністерства охорони здоровʼя Максим Степанов прогнозує, що Україна подолає пандемію коронавірусу в кінці 2021 року. Але потрібно переконати 70% дорослого населення зробити щеплення.
Про це він заявив під час засідання уряду, його цитати наводить Інтерфакс-Україна.
«Я впевнений, що нам вдасться переконати 70% дорослого населення України прийти в пункти щеплень і зробити вакцинацію. Я впевнений, що до кінця 2021 року нам вдасться повністю перемогти коронавірус», — наголосив міністр.
Він також опирається на розроблений Національний план вакцинації, у проєкті якого пропонується визначити мінімальну кількість щеплень для охоплення 70% дорослого населення. За його словами, ця цифра повинна складати близько 6 мільйонів вакцинацій на місяць, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних.
Також Степанов уточнив дані по кількості доз вакцини для України. «У нас вже є контракти на поставку 24 млн доз вакцин, зокрема 10 млн доз вакцини Novavax, поставки якої почнуться в липні, 2 млн доз вакцини CoviShield (500 тисяч вже майже використано) чекаємо в квітні-травні, 2 млн доз вакцини Sinovac (215 тис. доз вже в Україні), 10 млн доз вакцини Pfizer, які будуть поставлені протягом 2021 року. З урахуванням надходження вакцин від глобальної ініціативи COVAX (8 млн доз) у нас є 32 млн доз вакцин», — уточнив міністр.
- Президент Володимир Зеленський 4 квітня підписав указ, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки про Національний план вакцинації від коронавірусу. За сім днів РНБО та уряд мають його затвердити з урахуванням міжнародного досвіду. Зокрема, встановити мінімально необхідну щомісячну кількість щеплень, визначити джерела та строки постачання вакцин, а також відповідальних за реалізацію плану. Кінцева мета — охопити щепленням більшість дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року.
- Україна домовилась про постачання 22 млн доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 млн доз).
- 6 квітня Зеленський також повідомив про укладений контракт про закупівлю 10 мільйонів доз вакцини від Pfizer.