Amnesty International: Навального в колонії повільно вбивають — умови утримання рівносильні тортурам

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Голова правозахисної організації Amnesty International Аньєс Каламар заявила, що умови утримання опозиційного політика Олексія Навального в увʼязненні можна прирівняти до тортур.

Про це повідомляє Reuters.

За її словами, політик позбавлений сну і не має доступу до лікаря, якому він міг би довіряти. Каламар вважає, що російська влада забезпечила Навальному умови, які повільно вбивають його.

«Очевидно, що російська влада порушує його права. Нам потрібно вжити додаткових заходів. Вони вже намагалися вбити його, тепер вони його затримують та поміщають в тюремні умови, які рівносильні тортурам», — сказала правозахисниця.