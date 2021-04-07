Amnesty International: Навального в колонії повільно вбивають — умови утримання рівносильні тортурам
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Голова правозахисної організації Amnesty International Аньєс Каламар заявила, що умови утримання опозиційного політика Олексія Навального в увʼязненні можна прирівняти до тортур.
Про це повідомляє Reuters.
За її словами, політик позбавлений сну і не має доступу до лікаря, якому він міг би довіряти. Каламар вважає, що російська влада забезпечила Навальному умови, які повільно вбивають його.
«Очевидно, що російська влада порушує його права. Нам потрібно вжити додаткових заходів. Вони вже намагалися вбити його, тепер вони його затримують та поміщають в тюремні умови, які рівносильні тортурам», — сказала правозахисниця.
- В кінці березня Навальний в колонії заявив про розвиток хвороби та відсутність лікування. Він підозрює защемлення нерва, унаслідок якого втратив чутливість у нозі та не може нормально ходити, але адміністрація колонії надає йому лише знеболювальне.
- 31 березня Навальний оголосив голодування. Він вимагає від адміністрації колонії надати йому належну медичну допомогу. Вже 5 квітня політик заявив, що у нього може бути туберкульоз.