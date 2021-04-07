У Словаччині поки не схвалили російську вакцину. Офіційно — через недостатню кількість даних, але ЗМІ назвали іншу причину
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Офіційний сайт мера Москви
Словацький державний інститут контролю за медпрепаратами поки не схвалив російську вакцину проти коронавірусу «Супутник V», закупівля якої призвела до відставки глави уряду.
Про це повідомила речниця інституту Маґдалена Юркемікова словацькому агентству TASR.
За її словами, це рішення пов’язано з недостатньою кількістю даних від виробника, невідповідністю лікарських форм і неможливістю порівнювати різні партії вакцини, які використовуються в різних дослідженнях і країнах.
В інституті зазначили, що змогли провести лабораторні тести лише щодо 11 з 14 параметрів.
Водночас словацьке видання Dennik N повідомляє, що завезені до Словаччини російські вакцини не є повністю ідентичними з тими, результати яких були опубліковані у журналі The Lancet. Саме на це дослідження посилалися у словацькому уряді, пояснюючи своє рішення про закупівлю російського препарату.
Dennik N, посилаючись на висновок інституту, також пише, що «Супутник V» випробували на декілька показників, серед яких — стерильність, прозорість і аномальна токсичність. Проте цієї інформації недостатньо, щоб ухвалити кінцевий висновок про ефективність і безпечність препарату.
Тому інститут вирішив не рекомендувати вакцинацію населення «Супутником V». Це, наголосили, є спільною позицією інституту та Міністерства охорони здоров’я.
Видання також зазначає, що словацькі інспектори не можуть оцінити вакцину настільки всебічно, як Європейське агентство з лікарських засобів.
- На початку березня уряд Словаччини підтвердив, що придбав у Росії 2 мільйони доз її вакцини від коронавірусу «Супутник V». Це викликало суспільне обурення у країні, а дві невеликі партії пригрозили вийти з коаліції через такі домовленості прем’єра.
- У Словаччині внаслідок політичної кризи, що спалахнула через таємну закупівлю російської вакцини, у відставку відправили міністра охорони здоров’я Марека Крайчі.
- Партія «Свобода та справедливість» вийшла з парламентської коаліції. Вона вимагала відставки прем’єра Ігоря Матовича через таємну закупку російської вакцини.
- Раніше Матович жартував, що пообіцяв Росії в обмін на вакцини «Закарпатську Україну». Пізніше він вибачився за свої слова і зазначив, що Словаччина — друг України.
- 28 березня Матович заявив, що подає у відставку. Прем’єр зазначив, що знімає зустрічні вимоги до партнерів по коаліції, прокоментувавши це словацьким прислів’ям: «Хто до тебе з каменем, ти до нього з хлібом». А вже 1 квітня у країні призначили нового премʼєра — ним став міністр фінансів Едуард Гегер.