У Словаччині поки не схвалили російську вакцину. Офіційно — через недостатню кількість даних, але ЗМІ назвали іншу причину

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Словацький державний інститут контролю за медпрепаратами поки не схвалив російську вакцину проти коронавірусу «Супутник V», закупівля якої призвела до відставки глави уряду.

Про це повідомила речниця інституту Маґдалена Юркемікова словацькому агентству TASR.

За її словами, це рішення пов’язано з недостатньою кількістю даних від виробника, невідповідністю лікарських форм і неможливістю порівнювати різні партії вакцини, які використовуються в різних дослідженнях і країнах.

В інституті зазначили, що змогли провести лабораторні тести лише щодо 11 з 14 параметрів.

Водночас словацьке видання Dennik N повідомляє, що завезені до Словаччини російські вакцини не є повністю ідентичними з тими, результати яких були опубліковані у журналі The Lancet. Саме на це дослідження посилалися у словацькому уряді, пояснюючи своє рішення про закупівлю російського препарату.

Dennik N, посилаючись на висновок інституту, також пише, що «Супутник V» випробували на декілька показників, серед яких — стерильність, прозорість і аномальна токсичність. Проте цієї інформації недостатньо, щоб ухвалити кінцевий висновок про ефективність і безпечність препарату.

Тому інститут вирішив не рекомендувати вакцинацію населення «Супутником V». Це, наголосили, є спільною позицією інституту та Міністерства охорони здоров’я.

Видання також зазначає, що словацькі інспектори не можуть оцінити вакцину настільки всебічно, як Європейське агентство з лікарських засобів.