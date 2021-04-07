ОБСЄ зафіксувала на Донбасі за три дні понад 1,5 тисячі порушень режиму тиші

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Фото УНІАН

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці у Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала з вечора 2 квітня до вечора 5 квітня 1 550 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Більшість порушень сталися у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті організації.

У Донецькій області місія зафіксувала 1 424 порушення режиму тиші. За попередній звітний період у цій області зафіксували 594 порушення. 900 пострілів і черг із великокаліберного кулемета сталися в ніч із 2 на 3 квітня на південь від окупованої Горлівки.

У Луганській області за цей період зафіксували 126 порушень режимі «тиші», більшість із яких сталися ввечері 2 квітня.

Загалом від початку «перемирʼя» з 27 липня 2020 року і до вечора 5 квітня ОБСЄ нарахувала 16 657 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

У місії також підтвердили загибель 5-річного хлопчика внаслідок осколкових поранень та вибухової травми.

Нагадаємо, на Донбасі 6 квітня біля селища Невельське бойовики з мінометів обстріляли українських військових, один поранений боєць загинув під час евакуації. Другий — унаслідок підриву військового автомобіля біля села Степне.