ОБСЄ зафіксувала на Донбасі за три дні понад 1,5 тисячі порушень режиму тиші
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Фото УНІАН
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці у Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала з вечора 2 квітня до вечора 5 квітня 1 550 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Більшість порушень сталися у Донецькій області.
Про це йдеться у звіті організації.
У Донецькій області місія зафіксувала 1 424 порушення режиму тиші. За попередній звітний період у цій області зафіксували 594 порушення. 900 пострілів і черг із великокаліберного кулемета сталися в ніч із 2 на 3 квітня на південь від окупованої Горлівки.
У Луганській області за цей період зафіксували 126 порушень режимі «тиші», більшість із яких сталися ввечері 2 квітня.
Загалом від початку «перемирʼя» з 27 липня 2020 року і до вечора 5 квітня ОБСЄ нарахувала 16 657 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.
У місії також підтвердили загибель 5-річного хлопчика внаслідок осколкових поранень та вибухової травми.
Нагадаємо, на Донбасі 6 квітня біля селища Невельське бойовики з мінометів обстріляли українських військових, один поранений боєць загинув під час евакуації. Другий — унаслідок підриву військового автомобіля біля села Степне.
- Від початку 2021 року з боку бойовиків «ДНР» і «ЛНР» посилилися обстріли. Російські снайпери теж активізувалися. З кінця березня в соцмережах публікували численні відео з російською технікою, яка нібито рухається до кордонів України. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- За даними української розвідки, Росія планує провокації, щоб викликати у відповідь вогонь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.
- В Держдепі США заявили, що Штати вимагають пояснень від Росії щодо стягування військ до українського кордону, а Україна ініціювала позачергове засідання Тристоронньої контактної групи через ескалацію ситуації на Донбасі.