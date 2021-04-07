В Україні зафіксували понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу. Померла рекордна кількість людей

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В Україні за добу 6 квітня виявили 15 415 нових випадків коронавірусу. Серед тих, хто захворів — 636 дітей та 437 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

За минулу добу внаслідок ускладнень від коронавірусу помер 481 хворий — це найвищий добовий показник смертності з початку пандемії в Україні. Попередній зареєстрували 1 квітня, тоді померли 433 людини.

Одужали від коронавірусу за минулу добу 11 472 людини. До лікарень за минулу добу потрапили 5 587 осіб із підозрою чи діагнозом COVID-19.

Найбільшу кількість хворих за добу зареєстрували в Києві (1 417), а також в Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.

Загалом з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 1 784 579 хворих. Одужала 1 373 851 особа, померли 35 498 людей.

Щодо вакцинації, то за 6 квітня щеплення від коронавірусу отримали 15 585 людей, а за весь час кампанії — 320 265.