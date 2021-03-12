NYT: США зберігають мільйони доз вакцини AstraZeneca та відмовляються передавати її іншим країнам

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The Washington Post / Contributor

США зберігають мільйони невикористаних доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca і відмовляються передавати їх іншим країнам, які їх потребують. Хоча Штати ще не схвалили цей препарат, на відміну від країн Європейського Союзу.

Про це йдеться в матеріалах The New York Times і Reuters.

За їхніми даними, на заводі компанії в Огайо готові до розподілу близько 30 мільйонів доз вакцини, у Балтиморі (штат Мериленд) зберігаються запаси препарату, яких може вистачити на десятки мільйонів доз. Вони призначені для США, однак у країні ще не схвалили вакцину від AstraZeneca.

Офіційні особи вже висловили стурбованість з приводу терміну придатності доз, оскільки вакцина не може зберігатися нескінченно довго.

Як повідомляє The Times, AstraZeneca попросила у США дозволу направити ці дози в Європейський Союз, де вона відстає за своїми зобовʼязаннями. Згодом, коли компанія надолужить темпи, вона повернула б Штатам цю кількість препарату. Однак один з посадовців, який безпосередньо брав участь у переговорах між США та ЄС, сказав Reuters: «США заявили, що вони не поставлятимуть вакцини AstraZeneca до ЄС. Без пояснення причин».