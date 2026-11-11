Bloomberg: Іран здатен виробляти близько 50 балістичних ракет щомісяця

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Іран здатен виробляти близько 50 балістичних ракет щомісяця, попри удари США та Ізраїлю. Це приблизно половина довоєнних потужностей.

Про це пише Bloomberg із посиланням на західну розвідку.

За оцінками розвідки, Тегеран зберіг значну частину ракетного потенціалу та продовжує відновлювати виробництво.Також в арсеналі країни, ймовірно, залишається щонайменше 1 700 балістичних ракет, а також тисячі ударних дронів типу Shahed.

З перших днів війни в Ірані США заявляли, що арсенал Тегерану та його здатність відновлюватись були суттєво ослаблені. Напередодні глава Пентагону Піт Хегсет сказав, що США знищили понад 80% ядерної промислової бази Ірану.

Війна Ізраїлю та США проти Ірану

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — приблизно 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Це призвело до різкого стрибка цін.

Сторони кілька разів домовлялись про перемирʼя. Востаннє — 18 червня, коли США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Однак 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

З того часу країни неодноразово обмінювались ударами. У середині вересня WSJ писав, що радники Трампа припускають: війна з Іраном може тривати до кінця його президентського терміну.

Станом на кінець жовтня Сполучені Штати витратили на війну в Ірані понад $47 мільярдів, що на 25% більше за оцінку, яку Пентагон давав у липні.