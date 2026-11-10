Reuters: Атаки українських дронів наприкінці жовтня скоротили потужності російських НПЗ майже на 30%

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Нові атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи з кінця жовтня скоротили потужності нафтопереробної галузі в Росії приблизно на 30%.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

За даними співрозмовників Reuters, за останній тиждень українські дрони атакували дев’ять із 35 найбільших російських НПЗ. Ці заводи разом можуть переробляти до 300 тисяч тонн нафти на добу. Це майже третина від загальної добової потужності нафтопереробки Росії — 930 тисяч тонн.

Наприкінці жовтня російські НПЗ загалом переробляли приблизно 700 тисяч тонн сирої нафти на добу. За оцінками джерел, через українські атаки цей обсяг може скоротитися ще на 200 тисяч тонн на добу.