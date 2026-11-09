«Роснафта» знову почала обмежувати продаж пального по всій Росії через українські удари по НПЗ

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Фото УНІАН

Російська нафтова компанія «Роснафта» з 9 листопада почала обмежувати продаж бензину та дизельного пального на своїх заправках після серії українських атак на нафтопереробні заводи.

Про це повідомляють російські медіа із посиланням на заяви влади регіонів.

За даними Міністерства економічного розвитку Забайкальського краю РФ, компанія запроваджує обмеження в усіх регіонах країни. У містах водії можуть купити не більш ніж 30 літрів бензину за раз, а на трасах — до 50 літрів. Заправляти пальне в каністри заборонено.

Станом на ранок 9 листопада обмеження підтвердили щонайменше в семи російських регіонах, серед яких Карелія, Бурятія, Красноярський і Забайкальський краї, Архангельська, Новосибірська та Пензенська області.

У деяких регіонах діють окремі ліміти на дизельне пальне. Наприклад, у Карелії водіям дозволяють купувати до 50 літрів дизелю, а вантажівкам на спеціальних колонках — до 200 літрів.