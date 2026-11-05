Меланія Трамп написала листи Путіну та Зеленському. Їх мають передати делегації України та РФ

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Перша леді США Меланія Трамп написала листи Путіну та президенту Володимиру Зеленському. Їх мають передати делегації України та Росії, які прибули на зустріч з Меланією до Білого дому.

Про це стало відомо з трансляції зустрічі.

Під час брифінгу спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв подарував першій леді США Меланії Трамп картинку, яку намалювала 11-річна Лідія з окупованих Олешків на Херсонщині, яка начебто переїхала до Росії. На картині є напис «I love Melaniya».

З українського боку на зустрічі присутні голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та омбудсман Дмитро Лубінець, який уже вручив Меланії Орден княгині Ольги I ступеня. Також присутня російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

Під час зустрічі Меланія Трамп розповіла, що брала участь у кожному етапі планування евакуації жителів окупованих українських Олешків. Зокрема, за її словами, вона обговорювала доступ до лікарень та транспорту, а також вивчила плани розмінування, стан доріг та маршрути евакуації.

Що відбувалося в Олешках

20 вересня українське МЗС заявило, що росіяни свідомо створюють гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини — блокують доставку продовольства і медикаментів, перешкоджають роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. При цьому постійно атакують цивільних дронами.

Найскладніша ситуація була в Олешках. До повномасштабного вторгнення там жили майже 24 тисячі людей, а станом на кінець вересня залишилося приблизно дві тисячі, серед них — 50 дітей. Українські військові кілька разів доправляли продукти жителям міста за допомогою дронів.

23 жовтня перша леді США Меланія Трамп заявила, що домовилася про тимчасове припинення бойових дій між Україною та Росією в Олешках, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних через спеціально визначений безпечний коридор.

Згодом генеральні штаби Збройних сил Росії та України заявили, що запровадять режим тиші з 03:00 27 жовтня за київським часом. Після початку домовленостей між Україною та РФ режим тиші в Олешках розширили за межі міста, щоб убезпечити проїзд гуманітарних конвоїв.

Увечері 1 листопада в окупованих Олешках завершився режим припинення вогню. За цей час у місто завезли гуманітарну допомогу й евакуювали звідти охочих цивільних. За словами першої леді США Меланії Трамп, з Олешків виїхали близько 800 людей.