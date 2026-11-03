Україна планує відкрити всі переговорні кластери з ЄС до кінця року

Новини

Getty Images / «Бабель»

Україна хоче відкрити всі переговорні кластери з ЄС до кінця 2026 року, а під час головування Литви в ЄС у першій половині 2027-го — попередньо закрити сім розділів переговорів.

Такі плани озвучив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у виступі на форумі з питань розширення ЄС, організованому Euronews, передає кореспондентка «Бабеля».

За його словами, Україна разом з Верховною Радою та Європейською комісією працює над прискоренням виконання проміжних критеріїв (IBAR) за першим переговорним кластером «Основи». Для цього створили спільну робочу групу. Корецький заявив, що особисто залучений до цієї роботи, а позитивну оцінку виконання проміжних критеріїв Україна хоче отримати якомога раніше у 2027 році.

Прем’єр визнав, що ці цілі амбітні, але наголосив: Україна не просить скорочувати вимоги для вступу, а хоче мати чіткий графік, зрозумілі критерії та своєчасні рішення ЄС після їх виконання.

Корецького також запитали, чи погодиться Україна на тимчасові обмеження доступу до аграрного ринку ЄС і європейської підтримки після вступу. Прем’єр відповів, що Україна розуміє занепокоєння європейських фермерів і готова до діалогу. Однак перехідні обмеження мають стосуватися конкретних ризиків, бути пропорційними та мати чіткі умови перегляду і скасування. Вони не повинні назавжди закривати українським аграріям шлях до єдиного ринку ЄС.

«Українські фермери вкладатимуть значні кошти, щоб відповідати стандартам ЄС, водночас відбудовуючи господарства після російських атак. Україна пропонує Європі не лише конкуренцію, але й нові можливості: посилення продовольчої безпеки, розвиток переробної промисловості й біоенергетики та зміцнення європейських ланцюгів постачання», — заявив премʼєр-міністр.

Які успіхи України на шляху до ЄС?

Україна активізувала співпрацю з ЄС 2014 року, після перемоги Революції гідності. Того ж року ВРУ та Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Курс на членство України в Євросоюзі та НАТО закріпили в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС і висунула низку умов, які країна має виконати перед початком переговорів про вступ у Євросоюз. 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні статус кандидата.

Наприкінці 2023 року Євросоюз дозволив почати переговори. Формально вони стартували у 2024-му, але процес блокувала Угорщина під керівництвом Віктора Орбана. Після того як в Угорщині змінився уряд, у червні 2026-го країна зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС. Однак уже за кілька тижнів Угорщина пригрозила зупинити вступ України до ЄС, якщо Київ не виконає угоду про права угорців на Закарпатті.

12 жовтня Верховна Рада ухвалила в двох читаннях закон про навчання мовами національних меншин і корінних народів, а Зеленський підписав закон.

Після цього, 13 жовтня, Рада ЄС офіційно відкрила Україні ще два переговорні кластери про вступ до Євросоюзу — «Внутрішній ринок» і«Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання». Загалом наразі відкрито чотири із шести кластерів. Попередні два відкрили в червні («Основи») та липні («Зовнішні відносини»).