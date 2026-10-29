ВАКС зменшив заставу Кропиві у справі «Карфаген» зі 120 млн грн до 93 млн

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Facebook / Центр Протидії Корупції

Вищий антикорупційний суд зменшив заставу ексзаступнику керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві у справі «Карфаген» зі 120 мільйонів до 93 мільйонів гривень.

Про це повідомили у ВАКС.

Також суд продовжив ще на 60 днів строк тримання Кропиви та ще двох підозрюваних під вартою. Для адвоката та ще однієї людини визначили застави у 11,7 мільйона та 15 мільйонів гривень.

Якщо підозрювані внесуть заставу, вони мають прибувати за викликом до правоохоронців і суду, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, а також не спілкуватися з визначеним судом колом людей щодо обставин справи. Крім того, вони повинні здати закордонні та службові паспорти й носити електронний браслет.

Операція «Карфаген»

4 вересня НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген». За даними слідства, її фігуранти за гроші «кришували» шахрайські кол-центри. Отримані від операції кошти фігуранти вкладали у нерухомість та інше майно на понад 20 , ще понад 10 мільйонів гривень могли зберігати на рахунках близьких.

На записах, опублікованих НАБУ, керівника злочинної групи називають «Канцлер» — з матеріалів справи випливає, що йдеться про Сергія Кропиву. Його підозрюють також у відмиванні коштів на суму 89,9 мільйона гривень.

Крім того, на записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко. Двох фігурантів справи уже відправили під варту на два місяці — Кропиву із заставою 120 мільйонів гривень, а його спільницю та співмешканку Єлизавету Івахненко — із заставою 20 мільйонів гривень. За версією слідства, жінку могли залучати до переказу коштів через ФОП для легалізації.

15 вересня цього року Зеленський звільнив Кравченка після того, як тоді ще генпрокурор підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. При цьому в Офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності. На момент звільнення Кравченко був за кордоном. Він досі не повернувся в Україну.