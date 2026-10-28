Reuters: Війна в Ірані коштувала Пентагону понад $47 млрд. На що їх витратили

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Сполучені Штати витратили на війну в Ірані понад $47 млрд, що на 25% більше за оцінку, яку Пентагон давав у липні.

Про це пише Reuters з посиланням на дані Пентагону.

Остання оцінка Пентагону у липні включала операційні витрати на війни з прогнозованою вартістю понад $29 млрд на заміну витрачених боєприпасів. Ще понад $6 млрд закладали на заміну військової техніки та платформ, до яких належать втрати літаків і безпілотників під час війни в Ірані.

Водночас оцінка вартості війни в Ірані не включає витрати на відновлення американських баз, які пошкодили іранські ракети та дрони.

Війна Ізраїлю та США проти Ірану

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Це привели до різкого стрибка цін.

Сторони кілька разів домовлялись про перемирʼя. Востаннє — 18 червня, коли США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Однак 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

З того часу країни неодноразово обмінювались ударами. У середині вересня WSJ писав, що радники Трампа припускають: війна з Іраном може тривати до кінця його президентського терміну.