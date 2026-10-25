Обмін 270 українців, санкції проти виробників російської зброї та відновлення роботи Starlink. Головне за тиждень

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Цього тижня 270 українців повернулися з російського полону додому, президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти російської зброї, а робота Starlink в Україні відновилася.

«Бабель» зібрав головні події тижня, аби ви були в курсі.

США відновили обмін розвідданими з Україною

Президент Володимир Зеленський 18 жовтня повідомив, що США знову передають Україні розвідувальні дані після того, як обмін призупинили на певний час. Перед цим Україна кілька днів не отримувала попереджень про російські балістичні удари. Напередодні медіа повідомляли, що Вашингтон буцімто погрожував призупинити обмін розвідданими та постачання зброї через українські удари по російських нафтопереробних заводах.

НАБУ та САП провели обшуки в Нацбанку

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 жовтня провели обшуки в приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного з його співробітників. Голова НБУ Андрій Пишний підтвердив обшуки й заявив, що кримінальна справа не стосується діяльності Нацбанку чи його роботи на посаді. За його словами, слідчі не знайшли доказів правопорушень з його боку або з боку працівників установи.

В Україну повернули тіла 252 загиблих

З Росії в Україну 22 жовтня повернули тіла ще 252 загиблих — російська сторона стверджує, що це українські військові. Правоохоронці та експертні установи Міністерства внутрішніх справ проведуть експертизи, щоб ідентифікувати загиблих.

Під час попередніх репатріацій з’ясовувалося, що Росія передавала також тіла своїх військових. Ідентифікацію ускладнює стан тіл, а також випадки, коли рештки однієї людини опиняються в різних пакунках або передаються під час різних етапів репатріації.

З російського полону повернулися 270 українців

У межах чергового обміну між Україною та РФ 23 жовтня додому повернулися 261 військовий і дев’ять цивільних. Більшість військових перебували в російському полоні ще з 2022 року. Серед звільнених — нацгвардійці, зокрема бійці «Азову», прикордонники, представники Територіальної оборони, Військово-морських сил, Сухопутних і Десантно-штурмових військ, а також Державної спеціальної служби транспорту.

Режим тиші в Олешках на Херсонщині

Перша леді США Меланія Трамп заявила 23 жовтня, що домовилася про тимчасове припинення бойових дій між Україною та Росією в окупованих Олешках на Херсонщині для евакуації цивільних через безпечний коридор. Сьогодні, 25 жовтня, президент Володимир Зеленський заявив, що американська сторона запропонувала розпочати режим тиші в районі Олешків з 27 жовтня. Він триватиме кілька днів, приїдуть гуманітарні місії США, України та РФ.

Україна запровадила нові санкції

Президент Володимир Зеленський 24 жовтня підписав укази про санкції проти людей і компаній, причетних до виробництва російських балістичних ракет, а також постачання обладнання та компонентів для російського військово-промислового комплексу.

До першого списку увійшли 51 людина та 44 компанії, причетні до виробництва балістики. До другого — 32 громадянина Росії та 35 компаній, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс обладнанням, електронікою та сировиною. Обмеження також стосуються підприємств групи «Русал», продукцію яких використовують у виробництві авіації, бронетехніки та ракет.

Starlink і Starshield відновили роботу в Україні

Зеленський 24 жовтня повідомив, що Starlink і його військова версія Starshield в Україні відновили роботу на тій швидкості, що була до обмежень. За його словами, відновлення почалося вночі, а вранці супутниковий зв’язок уже працював на потрібній швидкості — руху 420 км/год. До цього діяло обмеження 100 миль на годину — це приблизно 161 км/год.