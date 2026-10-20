Reuters: Спецпосланець Трампа Віткофф зустрінеться із Зеленським на переговорах у Норвегії, а потім поїде до Москви
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Getty Images / «Бабель»
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня вирушить до Норвегії на новий раунд переговорів про завершення війни в Україні. До зустрічі має долучитися президент Володимир Зеленський.
Про це Reuters розповіли три обізнані джерела.
Переговори мають пройти в Осло. У них, крім Зеленського і Віткоффа, очікують участі прем’єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, представників Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі, а також ЄС і НАТО.
Зять Трампа Джаред Кушнер, що теж мав бути присутнім, захворів і, ймовірно, долучиться онлайн.
Після переговорів у Норвегії Віткофф планує поїхати до Росії та зустрітися з Путіним. За словами джерел, там мають обговорити Україну, а також звільнення американця Стівена Габбарда, якого ув’язнили в Росії у 2022 році. Графік зустрічей поки попередній і ще може змінитися.
17 жовтня Зеленський говорив, що готовий зустрітися цього тижня з американськими представниками разом з українською переговорною командою.
- Переговори відбудуться на тлі загострення відносин між Києвом і Вашингтоном. Україна звинувачує адміністрацію Трампа в обмеженні швидкості військової супутникової системи Starshield, скороченні обміну розвідданими та затримці постачання ракет Patriot. У США ці звинувачення відкидають.
- Зеленський заявив, що це може свідчити про «політичне рішення сповільнити підтримку» України. Трамп своєю чергою знову розкритикував українського президента за удари по російських НПЗ і заявив, що, можливо, Києву «час знайти когось іншого для переговорів».