«Шлях може тривати 15—20 років». Премʼєр Угорщини не бачить сенсу визначати дату вступу України до ЄС

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр не вважає за потрібне визначати конкретну дату вступу України до Європейського Союзу. За його словами, переговори про членство мають ґрунтуватися на виконанні критеріїв, а сам процес може тривати 15—20 років.

Про це він сказав перед початком саміту Європейської ради у Брюсселі, передає кореспондентка «Бабеля».

Мадяр навів приклад країн Західних Балкан, деякі з яких ведуть переговори про вступ до ЄС уже 15 років, але досі не наблизилися до членства настільки, як очікували.

«Ми віримо в переговори про вступ, засновані на заслугах і виконанні критеріїв. Ми не віримо в слабше чи сильніше членство, тимчасове членство або паралельне членство. Ми виступаємо за повноцінне членство. Але шлях до нього може тривати навіть 15 або 20 років», — сказав Мадяр.

За словами Мадяра, Україна змогла розпочати переговори про вступ до ЄС завдяки згоді попереднього угорського уряду на чолі з Віктором Орбаном.

Водночас Мадяр назвав посилення прав угорської меншини на Закарпатті одним із результатів домовленостей з Україною, яких вдалося досягти за кілька тижнів. Йдеться, зокрема, про права у сфері освіти, використання мови та адміністративних процедур.

«Ми вимагали гарантій і, схоже, отримали їх від української сторони. Звісно, справжня перевірка — це практика. Побачимо, як ці законодавчі норми виконуватимуться», — зазначив він.

Угорський прем’єр повідомив, що вранці 16 жовтня, ймовірно, коротко зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у будівлі Ради ЄС. За його словами, вони обговорять результати політичних домовленостей, досягнутих протягом останніх місяців.

Мадяр також висловив сподівання, що сторони зможуть відкрити нову сторінку у відносинах і згодом зустрітися з президентом України в Береговому на Закарпатті, де переважає угорське населення. Там, за його словами, можна буде відкрити один із закладів, відремонтованих за кошти угорської держави.

Які успіхи України на шляху до ЄС?

Україна активізувала співпрацю з ЄС 2014 року, після перемоги Революції гідності. Того ж року ВРУ та Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Курс на членство України в Євросоюзі та НАТО закріпили в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС і висунула низку умов, які країна має виконати перед початком переговорів про вступ у Євросоюз. 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні статус кандидата.

Наприкінці 2023 року Євросоюз дозволив почати переговори. Формально вони стартували у 2024-му, але процес сповільнився, зокрема через позицію тодішнього премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокував відкриття переговорних кластерів.

Після того як в Угорщині змінився уряд, у червні 2026-го країна зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС. Однак уже за кілька тижнів Угорщина пригрозила зупинити вступ України до ЄС, якщо Київ не виконає угоду про права угорців на Закарпатті.

12 жовтня Верховна Рада ухвалила в двох читаннях закон про навчання мовами національних меншин і корінних народів, а Зеленський підписав закон.

Після цього, 13 жовтня, Рада ЄС офіційно відкрила Україні ще два переговорні кластери про вступ до Євросоюзу — «Внутрішній ринок» і«Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання». Загалом наразі відкрито чотири з шести кластерів. Попередні два відкрили в червні («Основи») та липні («Зовнішні відносини»).