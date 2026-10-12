Зеленський підписав закон про освітні права нацменшин. Він потрібний для відкриття кластерів з ЄС

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 16119 про навчання мовами національних меншин і корінних народів.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Закон гарантує право дітей із нацменшин і корінних народів, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою поряд із державною. Він також передбачає можливість надавати школам статус закладу нацменшини, якщо в ньому понад половину дітей навчається відповідною мовою.

Закон має допомогти поєднати належний рівень володіння українською мовою зі збереженням мовної та культурної самобутності національних меншин і корінних народів України.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала ухвалення цього закону в Україні «надзвичайно важливим кроком», який має «вирішальне значення для подальшого просування реформ».

Ухвалити цей закон вимагала Угорщина — країна натомість обіцяла підтримати відкриття двох переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Очікується, що погодити позиції про відкриття кластерів мають сьогодні, а формально відкрити — завтра.

Які успіхи України на шляху до ЄС?

Україна активізувала співпрацю з ЄС 2014 року, після перемоги Революції гідності. Того ж року ВРУ та Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Курс на членство України в Євросоюзі та НАТО закріпили в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС і висунула низку умов, які країна має виконати перед початком переговорів про вступ у Євросоюз. 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні статус кандидата.

Наприкінці 2023 року Євросоюз дозволив почати переговори. Формально вони стартували у 2024-му, але процес сповільнився, зокрема через позицію тодішнього премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокував відкриття переговорних кластерів.

Після того як в Угорщині змінився уряд, у червні 2026-го країна зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС. Однак уже за кілька тижнів Угорщина пригрозила зупинити вступ України до ЄС, якщо Київ не виконає угоду про права угорців на Закарпатті.

Зараз для України відкрили два кластери — «Основи» та «Зовнішні відносини».