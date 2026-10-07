Угорщина розблокувала відкриття ще двох кластерів для вступу України в ЄС — джерела «Бабеля»

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Reuters / «Бабель»

Угорщина погодилася розблокувати подальший рух України в переговорах про вступ до ЄС. Ідеться про відкриття кластерів 2 «Внутрішній ринок» та 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання».

Про це кореспондентці «Бабелю» повідомило джерело в ЄС, обізнане з перебігом переговорів.

За словами співрозмовника, представники країн ЄС погодили результати скринінгу України за цими двома кластерами. Це означає, що Київ може перейти до наступного етапу процедури їх відкриття.

Тепер ЄС має погодити переговорні позиції щодо кластерів. Очікується, що це може відбутися в понеділок, 12 жовтня, на засіданні постійних представників країн ЄС.

І вже після цього, 13 жовтня, може пройти міжурядова конференція Україна — ЄС, на якій формально можуть відкрити кластери 2 і 3.

Джерело в ЄС неформально підтвердило, що процес наразі відбувається за запланованим сценарієм. Водночас дата 13 жовтня поки залишається можливою, а не остаточно затвердженою.

Оновлено о 15:30. Голова МЗС України Андрій Сибіга підтвердив, що Угорщина дала «зелене світло» переговорним позиціям щодо двох кластерів.

Які успіхи України на шляху до ЄС?

Україна активізувала співпрацю з ЄС 2014 року, після перемоги Революції гідності. Того ж року ВРУ та Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Курс на членство України в Євросоюзі та НАТО закріпили в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС і висунула низку умов, які країна має виконати перед початком переговорів про вступ у Євросоюз. 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні статус кандидата.

Наприкінці 2023 року Євросоюз дозволив почати переговори. Формально вони стартували у 2024-му, але процес сповільнився, зокрема через позицію тодішнього премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокував відкриття переговорних кластерів.

Після того як в Угорщині змінився уряд, у червні 2026-го країна зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС. Однак уже за кілька тижнів Угорщина пригрозила зупинити вступ України до ЄС, якщо Київ не виконає угоду про права угорців на Закарпатті.

Зараз для України відкрили два кластери — «Основи» та «Зовнішні відносини».