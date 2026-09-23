США, Данія та Гренландія підписали угоду про безпеку острова. Що вона передбачає

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Президент США Дональд Трамп, премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та очільник уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 22 вересня підписали угоду про безпеку арктичного острова.

Про це пише Reuters.

Ця угода має покласти край кількамісячній напруженості навколо острова, який Трамп раніше погрожував взяти під контроль.

Згідно з документом, США зможуть відкрити ву Гренландії дві нові військові бази — у Нарсарсуаку на півдні острова та Местерсвігу на східному узбережжі. Також Вашингтон зможе розширити вже наявну базу «Пітуффік» на північному заході.

Американські літаки й кораблі отримають право літати, приземлятися та пересуватися під водою по всій території Гренландії та в її територіальних водах. Кількість американських військових і терміни розгортання нових баз угода не визначає.

Документ не передбачає передачі Гренландії Сполученим Штатам. Острів залишається під суверенітетом Данії.

Трамп заявив, що угода дає США «постійний контроль» над питаннями безпеки на острові. Водночас документ прямо визнає право Гренландії на самовизначення та передбачає, що США мають поважати місцеве суспільство і спосіб життя.

Угода також обмежує можливість держав, які не входять до НАТО, не є партнерами Альянсу або членами ЄС, контролювати важливу інфраструктуру та ресурсні галузі Гренландії. Водночас вона не містить окремих положень про американські інвестиції в гірничодобувну галузь острова.

Окремо Данія зобов’язується посилити власну безпеку в Арктиці. Якщо Гренландія в майбутньому стане незалежною, Данія та Гренландія мають забезпечити її перебування в НАТО або подати заявку на вступ до Альянсу.

Угода не має визначеного терміну дії та може бути змінена лише за взаємною згодою. Вона доповнює договір США та Данії про оборону Гренландії від 1951 року. Тепер документ мають схвалити парламенти Данії та Гренландії.

Гренландія і США

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над найбільшим островом у світі — Гренландією — є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений в купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. А згодом знову і знову повторював, що хоче заволодіти островом.

У відповідь премʼєрка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США «припинити погрози». Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

У листопаді 2025 року МЗС Данії заявило, що запустило «нічну варту», аби відстежувати заяви та дії Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.

Через рік, 19 вересня, президент США Дональд Трамп заявив, що США уклали угоду з Данією, яка надає країні «постійний контроль над безпекою» в Гренландії. Трамп говорив, що угода не передбачає жодних витрат для Вашингтону. Він додав, що США негайно почнуть розширювати військову присутність у Гренландії.