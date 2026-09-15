Зеленський звільнив Кравченка з посади генпрокурора

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Кравченко став генпрокурором у червні 2025 року. Він подав у відставку після того, як 4 вересня НАБУ та САП опублікували розслідування про «кришування» шахрайських кол-центрів, яке, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора.

На записах у цій справі фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко.

14 вересня Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. Однак в Офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності. Після цього президент відсторонив Кравченка від посади генпрокурора. А сам Кравченко поїхав за кордон — за його словами, у відрядження.