Відставка генпрокурора Кравченка, 100-річне партнерство з Канадою і новий світовий рекорд Магучіх. Головне за тиждень

Новини

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Цього тижня генпрокурор Руслан Кравченко подав у відставку, Ярослава Магучіх стала першою абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту, а нардепу Вадиму Столару призначили заставу в 300 мільйонів гривень.

«Бабель» зібрав головні події тижня, аби ви були в курсі.

Відставка генпрокурора

7 вересня Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади гепрокурора України. Він назвав своє рішення політичним і зазначив, що його позиція стосовно звинувачень є незмінною.

Він говорив, що не має жодного стосунку до прикриття незаконних кол-центрів і що він не давав вказівок сприяти такій діяльності. Також Кравченко спростував повідомлення про своє зникнення.

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Ярослава Магучіх — абсолютна чемпіонка світу

Українська спортсменка стала переможницею абсолютного чемпіонату світу з жіночих стрибків у висоту.

Українка подолала планку на висоті 1,99 м, що не вдалося зробити її головній суперниці — австралійці Ніколі Оліслагерс. Це був перший абсолютний чемпіонат світу, тож Магучіх стала першою в історії та наразі єдиною володаркою цього титулу.

AW / X

Запобіжка нардепу Столару

Нардепу Вадиму Столару призначили заставу в 300 мільйонів гривень у справі «Феміда» про рейдерство в Києві. Строк дії покладених обов’язків — до 11 листопада 2026 року.

Сам Столар написав, що добровільно прибув за викликом суду. Він запевняє, що не планує переховуватись чи ухилятись від слідства.

Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Україна і Канада підписали декларацію про 100-річне партнерство

Президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Канади Марк Карні підписали декларацію про 100-річне партнерство. Документ підписали в канадському місті Калгарі.

Канада надалі надаватиме Україні військову допомогу і буде підтримувати військову тренувальну місію UNIFIERТ, яку продовжили до 2029 року.

Офіс президента

Свириденко очолила KSE Business School

Колишня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко стала президенткою KSE Business School.

У KSE заявили, що на новій посаді Свириденко зосередиться на розвитку бізнес-освіти, технологічних змінах і глобальній конкуренції.

KSE Business School є частиною освітньої екосистеми Київської школи економіки. Школа працює з 2015 року і пропонує програми MBA, International Executive MBA, корпоративне навчання і професійні курси для управлінців і підприємців.

Юлія Свириденко/Facebook

Директора ЦРУ Реткліффа можуть долучити до переговорів з Україною та Росією

Білий дім розглядає можливість скоротити участь Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера в переговорах про закінчення війни в Україні. До переговорного процесу хочуть долучити директора ЦРУ Джона Реткліффа, пише Financial Times з посиланням на співрозмовників.

Реткліфф відіграватиме активнішу роль у так званій човниковій дипломатії між Росією та Україною й водночас буде підтримувати контакти з представниками розвідувальних служб обох країн.

Getty Images / «Бабель»

Трамп поговорив по телефону з Путіним

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Як стверджує помічник Путіна Юрій Ушаков, вони обговорили поїздку Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва та Москви. Путін також сказав Трампу, що Росія не має «жодних агресивних планів» стосовно Європи.

Трамп під час цієї розмови сказав, що зацікавлений у тому, щоб війна проти України закінчилася за його президентства.