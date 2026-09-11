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Getty Images / «Бабель»

Німеччина хоче отримати від України досвід боротьби з російськими гібридними атаками — після серії інцидентів із дронами та диверсіями проти інфраструктури.

Про це пише BILD.

Баден-Вюртемберг домовився з Києвом обмінюватися інформацією про шпигунство, дрони та кіберзлочинність вже з наступного тижня. За кілька тижнів у Штутгарт приїде Рада нацбезпеки України.

Окремо німецькі поліцейські тренуватимуться в Києві. Вони відпрацьовуватимуть протидію атакам дронів разом з українськими фахівцями, які моделюють такі атаки. Для цього Нацполіція України та поліція Баден-Вюртемберга уклали окрему угоду.

Німеччина останніми місяцями посилила увагу до гібридних атак після низки інцидентів із дронами, диверсіями та кібератаками. Зокрема, уряд ФРН звинувачує Росію у спробі атаки за допомогою начиненого вибухівкою дрона на аеропорт Лейпциг/Галле.

Окремо Німеччина розширює власні можливості для протидії дронам і кібернападам. У червні 2026 року в країні створили спільний центр для боротьби з гібридними загрозами, який має виявляти та протидіяти шпигунству, диверсіям, дезінформації й кібератакам.

Що сталося в аеропорту Лейпцига

Вночі 4 серпня в аеропорту Лейпцига знайшли дрон з детонатором і вибухівкою біля українського літака. Після цього німецькі медіа писали, що Ан-124 нібито міг перевозити боєприпаси 7 серпня Міністерство внутрішніх справ Німеччини заперечило це. У МЗС України повідомляли: ніхто не постраждав, а літаки компанії «Антонов» не пошкоджені.

10 серпня в медіа написали, що дрон з вибухівкою врізався в український літак, але не здетонував з невідомих причин. Вибухівка, ймовірно, відʼєдналася під час удару й опинилася неподалік. Сам безпілотник випадково виявили лише приблизно через чотири години.

Уже 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила РФ в інциденті. Через це Берлін розірвав договір з «Російським домом», посилив контроль за росіянами, які в’їжджають у країну, і закрив генеральне консульство Росії в Бонні.