Правоохоронці повідомили про підозру трьом фігурантам у справі про підкидання наркотиків екскомбату «Маґури» Ширшину

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Правоохоронці оголосили про підозру трьом військовим однієї з бригад окремого штурмового полку у справі про підкидання наркотиків колишньому комбату 47 ОМБр «Маґура» Олександру Ширшину.

Про це пишуть Офіс генпрокурора та ДБР.

Слідчі стверджують, що троє колишніх правоохоронців (зараз вони військові) у змові з іншими людьми стежили за Ширшиним. У ніч на 28 серпня вони підкинули в його автівку майже 30 пакетів з канабісом і PVP.

Далі, як стверджують слідчі, вони передали «наводку» правоохоронцям, після чого автівку екскомбата перевірили в Харкові.

У ДБР стверджують, що метою підозрюваних була «дискредитація командира».

Їм оголосили підозри в незаконному збуті наркотиків, пособництві, незаконному збиранні та використанні конфіденційної інформації та підбуренні до притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Що передувало

28 серпня Олександр Ширшин написав, що йому підкинули траву. Під час огляду поліцейські також почали закидати йому, що він начебто під дією якихось речовин.

Після цього в коментарі «Бабелю» він припустив, що до інциденту може бути причетний командир 225 ОШП Олег Ширяєв, з яким у нього давній конфлікт.

«У мене більше конфлікту ні з ким нема, окрім як з 225 і 425», — сказав він.

Того ж дня начальник слідчого управління в Харківській області Андрій Шарнін заявив, що поліція затримала Ширшина, бо отримала інформацію від Військової служби правопорядку, що він нібито збуває наркотики у військовій частині Харкова. Також правоохоронці порушили справу проти екскомбата за фактом незаконного виготовлення, зберігання або збуту наркотиків.

Наступного дня Ширшин заявив, що до інциденту з підкиданням наркотиків протягом кількох місяців невідомі двічі намагалися проникнути до його житла і стежили за ним.

Конфлікт Олександра Ширшина з командуванням

У травні 2025 року Ширшин подав рапорт на звільнення і публічно звинуватив командування в «дебільних» завданнях і невиправданій втраті людей.

Згодом він розповів, що під час боїв на Курщині та українсько-російському кордоні він неодноразово зіштовхувався з «приреченими на провал» завданнями, що наражали особовий склад на ризик невиправданих втрат. Ширшин зазначив, що створив допис як заклик змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості.

У відповідь на заяву Ширшина Генштаб ЗСУ створив робочу групу, яка мала вивчити обставини, згадані військовим. Там пообіцяли «ухвалити відповідні рішення» за результатами перевірки.

У червні того ж року Ширшин написав, що у висновку після перевірки його назвали «недисциплінованим» і звинуватили в поширенні службової інформації в соцмережах. Через рік, у серпні 2026-го, статус «недисциплінованого» для Ширшина скасували.