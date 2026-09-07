Кравченко прокоментував згадки його родини в матеріалах справи «Карфаген»

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Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що всі витрати його родини, про які прокурор САП згадував під час суду щодо співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, робилися в межах задекларованих доходів.

Про це Кравченко написав у телеграмі.

За словами Кравченка, його родина з 1 травня 2026 року орендує будинок площею 280 м². Будинок обрали ще взимку, але він потребував додаткових робіт, тому в розмовах з Кропивою згадувалися майстри, сигналізація та побутова техніка.

Кравченко також заперечив інформацію про купівлю нового ноутбука для його дружини. Він заявив, що вона самостійно готувала документи і отримувала візу до США, а нового ноутбука в неї немає.

Окремо генпрокурор наголосив, що фото сейфа з грошима, яке згадується в матеріалах справи, не має стосунку до нього чи прокуратури та, за твердженням адвокатів Кропиви, походить з іншої справи.

Учора суд відправив під варту співробітника Офісу генпрокурора Кропиву із заставою 120 млн грн у межах розслідування «Карфаген» про «кришування» шахрайських кол-центрів та відмивання коштів. Під час суду прокурор САП заявляв, що Кропива був довіреною людиною Кравченка. Зокрема, за даними слідства, він допомагав йому організовувати ремонт у будинку в Козині, а також оформив дружині Кравченка візу до США.

Операція «Карфаген»

4 вересня НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген» ,яка повʼязана зі схемою «кришування» мережі шахрайських кол-центрів за гроші на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора. Отримані кошти фігуранти вкладали у нерухомість та інше майно на понад 20 млн грн, ще понад 10 млн грн могли зберігати на рахунках близьких.

На записах, опублікованих НАБУ, керівника злочинної групи називають «Канцлер» — з матеріалів справи випливає, що йдеться про начальника департаменту міжнародного співробітництва ОГП Кропиву. Його підозрюють також у відмиванні коштів на суму 89,9 млн грн. Крім того, на записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Кравченко.

Приблизно опівночі 5 вересня детективи НАБУ провели обшуки у службових приміщеннях Кравченка, його першої заступниці Марії Вдовиченко та інших працівників ОГП. Однак Офіс генпрокурора поставив під сумнів обґрунтованість обшуків. Там стверджують, що наведені в судовій ухвалі розмови стосуються, зокрема, побутових питань. Мовляв, прямих даних про те, що Кравченко сприяв роботі кол-центрів, у цих матеріалах немає. Сам Кравченко теж відкидає свою причетність.