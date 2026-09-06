Конфлікт ГУР і СБУ, операція «Карфаген» і візит Віткоффа й Кушнера до Києва. Головне за тиждень

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«Суспільне»

Цього тижня в Києві сталася стрілянина між СБУ та ГУР, НАБУ і САП провели операцію «Карфаген», фігуранти якої «кришували» шахрайські кол-центри, а представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Київ.

«Бабель» зібрав головні події тижня, аби ви були в курсі.

Конфлікт між ГУР і СБУ

У Києві сталася стрілянина між співробітниками СБУ та ГУР. СБУ заявила, що проводила обшук у справі про підготовку замаху на одного з лідерів російської опозиції. За версією спецслужби, до цього міг бути причетний заступник командира «Російського добровольчого корпусу» Степан Каплунов, і він нібито зізнався.

Сам Каплунов заявив, що його примусили дати свідчення. Згодом джерела «Бабеля» повідомили, що ймовірною ціллю замаху був лідер Ічкерії Ахмед Закаєв. Однак співрозмовники «Бабеля» з оточення Закаєва заявили, що дізналися про замах лише з медіа. Президент Володимир Зеленський спершу анонсував кадрові рішення через цей інцидент, а 3 вересня звільнив начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Олега Храмова.

Операція «Карфаген»

НАБУ і САП повідомили про операцію під назвою «Карфаген». За версією слідства, злочинна організація на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора отримувала гроші за «кришування» мережі шахрайських кол-центрів.

Сьогодні обрали запобіжку одному з імовірних фігурантів — Сергію Кропиві, який був начальником департаменту міжнародного співробітництва в ОГП. Його відправили під варту з альтернативою застави 120 мільйонів гривень.

Віткофф і Кушнер відвідали Київ

Американські представники 6 вересня приїхали до Києва потягом і зустрілись із Зеленським. Під час пресконференції сторони заявили про нову тристоронню зустріч України, США та РФ, мирний пакет президента Дональда Трампа і «значний прогрес» на перемовинах у Москві.

Напередодні Віткофф і Кушнер зустрілися в Кремлі з Путіним. Російські медіа повідомляли, що розмова тривала понад три години. На тлі переговорів Путін наказав не бити по Києву протягом трьох діб починаючи з опівночі 6 вересня.

Україна атакувала військові об’єкти РФ

Українські військові цього тижня атакували російські обʼєкти. Зокрема, Сили оборони знищили російський літак МіГ-29 на аеродромі «Міллерово» і вертоліт Ка-27 на аеродромі «Єйськ». Також атакували склади боєприпасів і військової техніки. А 2 й 3 вересня українські військові ще атакували два російських судна — судно Nefrit у районі Сочі та катер БК-16 у Севастополі.

Нацбанк ввів в обіг нову банкноту

Нацбанк ввів в обіг нову банкноту номіналом 2 000 грн. Вона присвячена 90-річчю від дня народження українського поета й дисидента Василя Стуса. На лицьовому боці банкноти зображений Василь Стус, на зворотному — фрагмент його рукопису та зображення, пов’язані з його життям і творчістю.

Дрон РФ влучив у будівлю СБУ в Києві

Росіяни вдарили дроном по будівлі СБУ в Києві — його направили просто в кабінет керівника спецслужби Олександра Поклада. Під час удару його на робочому місці не було. Після атаки спалахнула пожежа, її ліквідували.

Через удар по Шевченківському району постраждали близько десятка людей. Ця атака також пошкодила розташовану поряд будівлю Консисторії на території Національного заповідника «Софія Київська».

Суд щодо «Північних потоків» перенесли

У Хорватії 4 вересня мало відбутися судове засідання про екстрадицію українця Володимира Журавльова до Німеччини у справі про підрив «Північних потоків» — але суд перенесли, бо німецька сторона оновила європейський ордер на арешт і додала до нього нову кваліфікацію — «воєнний злочин».

У Києві змінили систему оповіщення про повітряні загрози

Тепер система оповіщення про повітряні небезпеки розділятиметься на два рівні. Жовтий рівень повідомлятиме про загрозу дронів, а червоний — про загрозу ракет, дронів і ракет разом або масовану атаку дронами.

Якщо загроза змінюється, нове повідомлення замінює попереднє. Наприклад, після «Дронової небезпеки» оголошують «Ракетну загрозу» — це означає, що актуальна саме ракетна загроза. Окремий «Відбій» між ними не оголошують.