США та Іран вперше за місяць обмінялися ударами — після цього світові ціни на нафту знову підскочили

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Американські війська завдали удару по іранських ракетних установках на острові Ларак, у відповідь Іран почав атакувати війська США в Йорданії. Після цього світові ціни на нафту зросли на понад 2% — вартість Brent перевищила $90 за барель.

Про це пише Financial Times.

Водночас американська нафта WTI подорожчала на $2,01, або 2,41%, до $85,41 за барель, уточнює Reuters.

Головний інвестиційний директор хедж-фонду Gallo Partners, що спеціалізується на енергетиці та промисловості, Майкл Альфаро заявив, що відновлення ударів по Ірану знову ускладнює вільний транзит через Ормузьку протоку та посилює ризики для постачання нафти.

США заявили, що завдали ударів по іранських ракетних установках, які намагалися запустити морські міни в Ормузькій протоці. Ці атаки стали першими за понад місяць.

Що з Ормузькою протокою

Ормузька протока — ключовий шлях для світового експорту нафти — залишалася закритою з початку війни між США та Іраном наприкінці лютого. Це спровокувало різке зростання світових цін на нафту.

Протоку відкрили 18 червня, коли сторони домовилися припинити бойові дії на 60 днів. США тоді зняли морську блокаду іранських портів. Однак після цього з початку липня сторони знову почали обмінюватися ударами, і Іран заявив, що Ормузька протока знову закрита.

13 липня Дональд Трамп оголосив, що США стягуватимуть 20% від вартості вантажів, які проходитимуть через Ормузьку протоку, і відновлюють блокаду іранських суден та їхніх клієнтів.

Тепер Іран регулярно атакує судна, які намагаються пройти через протоку без його дозволу. США у відповідь на ці атаки завдають ударів по іранській військовій інфраструктурі.

На початку серпня голова Вищої ради національної безпеки Ірану Мохаммад Багер Золгадр оприлюднив перелік вимог, які США мають виконати для того, аби Тегеран знову відкрив Ормузьку протоку. Зокрема, Іран вимагає вивести військових, припинити війну і зняти морську блокаду. Також Іран хоче, аби США відшкодували збитки, завдані під час війни, та розблокували заморожені іранські активи.

17 серпня арабське медіа Al Arabiya написало, що Іран та США домовились продовжити перемирʼя. А 20 серпня Дональд Трамп оголосив про початок «найнищівнішої економічної операції» проти Ірану та його союзників.