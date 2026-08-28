Поліція зупинила авто екскомбата 47 ОМБр Ширшина, бо отримала інформацію, що він нібито збуває наркотики у військовій частині Харкова

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Поліція зупинила авто екскомбата 47 ОМБр Олександра Ширшина, бо отримала інформацію від Військової служби правопорядку, що він нібито збуває наркотики у військовій частині Харкова.

Про це розповів Начальник слідчого управління в Харківській області Андрій Шарнін у коментарі «Українській правді».

За словами Шарніна, ВСП передала поліції інформацію про військового і номер його авто. Водночас у поліції наголосили, що не роблять поспішних висновків, а речовини, знайдені в машині Ширшина, відправили на експертизу.

Правоохоронці відкрили справу за фактом незаконного виготовлення, зберігання або збуту наркотиків. Також поліція перевірить, як саме інформація про збут наркотиків зʼявилась у Військової служби правопорядку.

Напередодні Ширшин заявив, що під час огляду його автомобіля поліцейські знайшли наркотики, які, за його словами, йому підкинули. У коментарі «Бабелю» він також припустив, що до інциденту може бути причетний командир 225 ОШП Олег Ширяєв, з яким у нього давній конфлікт.

Конфлікт Ширшина з командуванням

У травні 2025 року Ширшин подав рапорт на звільнення і публічно звинуватив командування в «дебільних» завданнях і невиправданій втраті людей.

Згодом він розповів, що під час боїв на Курщині та українсько-російському кордоні він неодноразово зіштовхувався з «приреченими на провал» завданнями, що наражали особовий склад на ризик невиправданих втрат. Ширшин зазначив, що створив допис як заклик змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості.

У відповідь на заяву Ширшина Генштаб ЗСУ доповів про створення робочої групи, яка мала вивчити обставини, згадані військовим. Там пообіцяли «ухвалити відповідні рішення» за результатами перевірки.