Зеленський: Україна отримала від партнерів невелику партію ракет до систем ППО Patriot

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NATO / Website

Україна отримала від партнерів невелику партію ракет до систем ППО Patriot, однак скільки саме — невідомо.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу з естонським колегою Аларом Карісом.

«Трішки зайшло ракет до Patriot. Скільки? Не можу сказати, але трішки. Треба більше», — сказав він.

Крім того, Україна отримала підтвердження від партнерів, що ті поставлять кілька систем ППО Crotale та ракети до них. Також Україна отримала ракети AIM — їх використовують у зенітних ракетних комплексах середньої дальності NASAMS.

До того, ж упродовж 7—10 днів Україна очікує отримати графік подальшої роботи над проєктом системи ППО Freyja. За словами Зеленського, сторони мають визначити, як реалізацію проєкту блокують окремі компанії чи країни, і працювати над усуненням цих перешкод.

Ракети до Patriot для України

Україна регулярно заявляє про нестачу ракет для систем ППО Patriot. 29 липня президент Володимир Зеленський заявив, що на останній зустрічі з Трампом у Білому домі попросив його надати Україні екстрений «зимовий пакет» із 300 ракет-перехоплювачів для Patriot. Медіа писали, що Трамп відмовив, зокрема через дефіцит цих ракет у США.

За словами президента, у першому півріччі 2026 року Україна отримала ракет для ППО втричі менше, ніж минулого року. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході.

На початку липня на саміті НАТО в Анкарі президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Проте згодом він зазначив, що США «мають бути дуже обережними» стосовно дозволу Україні виробляти ракети до Patriot. Видання The Telegraph писало, що Трамп змінив своє рішення через побоювання, що ці технології можуть потрапити до рук Росії.

5 серпня Reuters повідомило, що попри публічні заяви Трампа, віцепрезидент США Джей Ді Венс у телефонній розмові з українським керівництвом запевнив, що домовленості залишаються чинними.