У Єврокомісії відреагували на наміри Вірменії подати заявку на вступ до ЄС

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Reuters / «Бабель»

Європейська комісія позитивно відреагувала на плани Вірменії подати офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу. Однак перед вступом вона має пройти встановлену процедуру та відповідати критеріям блоку.

Про це на брифінгу Єврокомісії у Брюсселі сказав речник Єврокомісії Маркус Ламерт, передає кореспондентка «Бабеля».

«Вірменія близька до ЄС як ніколи раніше. Наш перший в історії саміт ЄС — Вірменія в Єревані пройшов успішно. Це доповнює нашу чудову співпрацю в межах Плану стійкості та зростання, Європейського фонду миру та партнерської місії», — заявив речник Єврокомісії, назвавши дії вірменської влади важливим символічним кроком.

Водночас у Брюсселі нагадали, що процес приєднання до Євросоюзу має чіткі процедури та базується на оцінці реальних заслуг країни-кандидата. Для початку процедури ЄК чекає на офіційну заяву від Єревана.

Ламерт підкреслив, що Євросоюз уже активно працює над наближенням Вірменії через розширення торговельних звʼязків та інфраструктурних проєктів.

«Ми із цікавістю стежимо за цим», — сказав речник і додав, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримує прагнення громадян Вірменії зближуватися з ЄС.

Росія та Вірменія з ЄС

Ще в березні 2025 року парламент Вірменії запустив процес євроінтеграції. У травні 2026 року у Кремлі заявили, що Вірменія може втратити пільгову ціну на російський газ, якщо відмовиться від інтеграції з Росією та зблизиться з Європейським Союзом.

У червні на парламентських виборах у Вірменії перемогу здобула партія премʼєра Нікола Пашиняна. Росія звинуватила його в прозахідному курсі та ще перед виборами розпочала економічний тиск на Вірменію — ввела обмеження на імпорт низки вірменських товарів, зокрема агропродукції, квітів, риби, мінеральної води тощо.

Також Росія та її союзники вимагали, щоб Вірменія провела референдум про вибір між Європейським та Євразійським союзами. Влада країни спершу від цього відмовилася, бо для цього «немає підстав». Згодом Пашинян заявив, що референдум буде, потрібно лише правильно обрати час.

У липні Євросоюз скасував мита майже на 80% вірменського експорту і пообіцяв фінансову допомогу, щоб захистити Єреван від російського тиску.