Axios: США створили таємний маршрут в Ормузькій протоці, через який перевозять мільйони барелів нафти щодня

Новини

Getty Images / «Бабель»

США протягом останніх кількох тижнів організували таємний коридор через Ормузьку протоку, яким щодня проходять десятки нафтових танкерів. Завдяки цьому на світовий ринок знову надходить близько 10 мільйонів барелів нафти на добу — приблизно половина довоєнного обсягу експорту через протоку.

Про це Axios розповіли два американські чиновники.

За їхніми словами, в рамках операції 15—20 танкерів щоночі проходять через південний канал протоки вздовж узбережжя Оману. Американські військові координують рух суден і допомагають не лише танкерам із нафтою вийти з Перської затоки, а й порожнім суднам безпечно зайти туди, завантажитися нафтою та повернутися назад.

Кораблі рухаються організованими колонами у визначені часові проміжки. Американські військові дають їм маршрут, а винищувачі ВПС США захищають судна від іранських ракет і дронів.

«Ми контролюємо південний канал Ормузької протоки вже два місяці. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) може створювати проблеми, але вони не контролюють протоку. Ми контролюємо її», — сказав один із американських чиновників.

За його словами, у деякі дні через протоку вдавалося транспортувати 15—20 мільйонів барелів нафти. Цього тижня в одну з ночей планували провести понад 20 суден, які потенційно могли вивезти близько 15 мільйонів барелів.

Раніше Bloomberg з посиланням на джерела писав, що експортери нафти з країн Близького Сходу налагодили таємні постачання через Ормузьку протоку, попри атаки Ірану на судна.

Нафту провозять на суднах з відключеними транспондерами, а потім перевантажують на танкери в Оманській затоці, щоб транспортувати далі. За даними видання, такий «темний» маршрут допомагає утримати світові ціни на нафту на рівні $80—90 за барель.

Що з Ормузькою протокою

Ормузька протока — ключовий шлях для світового експорту нафти — залишалася закритою з початку війни між США та Іраном наприкінці лютого. Це спровокувало різке зростання світових цін на нафту.

Протоку відкрили 18 червня, коли сторони домовилися припинити бойові дії на 60 днів. США тоді зняли морську блокаду іранських портів. Однак після цього з початку липня сторони знову почали обмінюватися ударами, і Іран заявив, що Ормузька протока знову закрита.

13 липня Дональд Трамп оголосив, що США стягуватимуть 20% від вартості вантажів, які проходитимуть через Ормузьку протоку, і відновлюють блокаду іранських суден та їхніх клієнтів.

Тепер Іран регулярно атакує судна, які намагаються пройти через протоку без його дозволу. США у відповідь на ці атаки завдають ударів по іранській військовій інфраструктурі.

На початку серпня голова Вищої ради національної безпеки Ірану Мохаммад Багер Золгадр оприлюднив перелік вимог, які США мають виконати для того, аби Тегеран знову відкрив Ормузьку протоку. Зокрема, Іран вимагає вивести військових, припинити війну і зняти морську блокаду. Також Іран хоче, аби США відшкодували збитки, завдані під час війни, та розблокували заморожені іранські активи.

17 серпня арабське медіа Al Arabiya написало, що Іран та США домовились продовжити перемирʼя. А 20 серпня Дональд Трамп оголосив про початок «найнищівнішої економічної операції» проти Ірану та його союзників.