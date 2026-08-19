У КНДР спростували заяву президента Зеленського про відправку від 30 до 50 тисяч своїх військових до РФ

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Reuters

Сестра лідера КНДР Кім Чен Ина та посадовиця правлячої партії Кім Йо Чжон спростувала заяву президента України Володимира Зеленського про відправку від 30 до 50 тисяч північнокорейських військових до РФ.

Про це пише Reuters.

На початку серпня Зеленський повідомив, що КНДР хоче відправити своїх військових у РФ, щоб ті вивчали досвід війни з Україною. Тоді Зеленський закликав Південну Корею надати Україні системи ППО в обмін на співпрацю у сфері дронів чи в інших сферах. Він пояснив це тим, що такий досвід КНДР може бути загрозою для азійських держав і загострити ситуацію в Тихому океані.

Проте Кім Йо Чжон сказала, що заява Зеленського була «безпідставною» і є «інсценованим інцидентом». Вона додала, що відповідальність за початок війни в Україні та її затягування лежить на США і Заході.

Співпраця Росії та КНДР

Ще 4 січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

Перші солдати КНДР прибули на фронт воювати за Росію проти України ще в жовтні 2024 року, тоді йшлося про 12 тисяч військових. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.

25 липня 2026 року президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових з КНДР. Водночас Північна Корея готується передати РФ нові пускові установки для балістичних ракет. РФ з червня готувалася у Воронезькій області, щоб прийняти північнокорейських солдатів.

У ніч проти 30 липня росіяни вперше за рік використали для удару по Радушному в Кривому Розі дві північнокорейські ракети, тоді загинула багатодітна родина. Ідеться про ракети KN-23 — це фактично повний аналог російської ракети «Іскандер».