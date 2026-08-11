Поліція відкрила понад 100 справ про смерті військових у «Скелі»

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У 2026 році поліцейські відкрили 103 справи за фактами небойових смертей військових у 425 ОШБ «Скеля».

Про це повідомив нардеп Олександр Федієнко з посиланням на заяву Нацполіції.

З них у 61 досі триває розслідування, у трьох справах уже оголосили підозри та одну справу направили до суду. Водночас ще 41 кримінальне провадження закрили, а 18 — направили прокурорам на перевірку законності цього рішення.

Що передувало

«Бабель» 23 червня опублікував велике розслідування про катування в 425 ОШП «Скеля» і 25 випадків смертей мобілізованих за останні пів року. Після цього в полку почалися перевірки, а командира Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків. Згодом ми нарахували ще щонайменше сім таких смертей, детальніше про їхні обставини — в новині.

Після матеріалу «Бабеля» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування. У полку працює місія Офісу омбудсмана і комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ. 24 червня командира 425 полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірки.

А вже за місяць, 30 липня, «Тексти» опублікували розслідування про ситуацію в 225 окремому штурмовому полку. Співрозмовники медіа розповідали про систематичні побиття, катування і загороджувальні загони в полку.