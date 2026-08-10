Ізраїль відкинув мирний план США щодо Гази і вимагає повного роззброєння ХАМАС

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Omar al-Qataa/Getty Images

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна відкидає запропонований США план миру для сектора Гази.

Про це повідомляє CNN.

Він сказав, що Ізраїль не виводитиме війська з анклаву, доки ХАМАС повністю не роззброїться. Водночас Нетаньягу зазначив, що Ізраїль продовжує обговорювати план із Вашингтоном. За його словами, деякі американські пропозиції країна готова прийняти, а з рештою не погоджується.

У липні президент США Дональд Трамп заявив про прорив у переговорах і повідомив, що ХАМАС та інші збройні угруповання в Газі погодилися на роззброєння. Опісля «Рада миру» Трампа представила 15-пунктовий план, який передбачає виведення ізраїльських військ із частини територій Гази, а також роззброєння ХАМАС.

ХАМАС заявив, що готовий дотримуватися запропонованої дорожньої карти, але вимагає, щоб Ізраїль припинив удари по Газі та відвів війська до так званої «жовтої лінії». Представник ХАМАС Бассам Наїм закликав посередників і США чинити тиск на Нетаньягу, щоб він не блокував реалізацію плану.

Що передувало

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали із 7 жовтня 2023 року. Наприкінці травня 2025 року США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази, що включав звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських вʼязнів і передачу останків 180 загиблих палестинців.

Також план передбачав створення «Ради миру» для управління сектором, повне роззброєння ХАМАС і формування нового палестинського уряду. Тоді ХАМАС погодився лише на окремі пункти, зокрема про звільнення заручників, але відкинув вимоги про повне роззброєння і передачу влади новим органам.

У жовтні 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу його мирного плану. Наступного дня Ізраїль схвалив перший етап мирної угоди з ХАМАС про звільнення заручників. Попри це Ізраїль продовжує ліквідовувати бойовиків угруповання.