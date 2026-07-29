Reuters: Іран відкинув план Оману щодо спільного управління Ормузькою протокою

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Іран відхилив запропонований Оманом план спільного управління Ормузькою протокою, заявивши, що контроль над стратегічним водним шляхом має здійснюватися відповідно до зон відповідальності двох країн, без рівного розподілу повноважень.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого іранського чиновника.

За словами співрозмовника агентства, запропонований Оманом механізм «не мав жодного шансу на успіх». «Іран і Оман повинні керувати Ормузькою протокою, виходячи зі своїх відповідних зон контролю, без інших держав», — заявив чиновник.

За даними Reuters, план Оману підтримали країни Перської затоки. Він передбачав створення спільної системи управління протокою та запровадження добровільних зборів із суден за користування маршрутом.

Втім, Тегеран виступив проти рівного розподілу контролю. Іранський чиновник заявив, що США та Саудівська Аравія нібито чинять тиск на Оман, щоб він погодився на «нереалістичні плани».

Він наголосив, що весь вхідний маршрут до Ормузької протоки та частина вихідного маршруту повинні залишатися під контролем Ірану. За його словами, Оман має відповідати лише за ділянку, яка в його зоні відповідальності.

При цьому співрозмовник Reuters зазначив, що Іран поважає Оман, однак модель із розподілом контролю за принципом 50 на 50 не відповідає інтересам Тегерану. Він також висловив сумнів щодо безпечності південних маршрутів через протоку, які проходять територіальними водами Оману.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня Трамп повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

Співрозмовник CNN каже, що США навмисно чергують удари з паузами, аби продовжувати переговори. Вашингтон має перелік потенційних цілей та готовий атакувати їх за потреби, однак наразі віддає перевагу дипломатії.

21 липня Аxios із посиланням на джерела писало, що Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає 10-денне перемирʼя між США та Іраном. Водночас Вашингтон продовжує нарощувати військову присутність на Близькому Сході, готуючись розширити бойові дії.

У понеділок, 27 липня, Трамп сказав Axios, що Вашингтон і Тегеран ведуть «дуже глибокі переговори». Водночас він попередив: якщо дипломатія не спрацює, США знову вдадуться до жорстких військових дій.