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Росія погрожує Вірменії, що якщо Єреван вийде з Євразійського економічного союзу, на країну чекає «неминуча глибока криза».

Про це заявили у Службі зовнішньої розвідки РФ.

У Москві стверджують, що Брюссель буцімто не зможе компенсувати Вірменії можливі втрати, а країни ЄАЕС «не рятуватимуть єреванський політичний екіпаж і не спонсоруватимуть його марафонський заплив у бік ЄС».

Ці погрози лунають після першої післявиборчої розмови Нікола Пашиняна з Путіним. За даними «Радіо Свобода», премʼєр Вірменії поскаржився на нові торговельні обмеження з боку Росії, що порушують правила спільного ринку.

У відповідь Кремль знову зажадав, щоб Єреван негайно провів референдум й обрав — він з Європою чи з Росією. Пашинян відповів: голосування можливе лише після того, як Вірменія подасть офіційну заявку на вступ до ЄС.

Росія та Вірменія з ЄС

Ще в березні 2025 року парламент Вірменії запустив процес євроінтеграції. У травні 2026 року у Кремлі заявили, що Вірменія може втратити пільгову ціну на російський газ, якщо відмовиться від інтеграції з Росією та зблизиться з Європейським Союзом.

У червні на парламентських виборах у Вірменії перемогу здобула партія премʼєра Нікола Пашиняна. Росія звинуватила його в прозахідному курсі та ще перед виборами розпочала економічний тиск на Вірменію — ввела обмеження на імпорт низки вірменських товарів, зокрема агропродукції, квітів, риби, мінеральної води тощо.

Також Росія та її союзники вимагали, щоб Вірменія провела референдум про вибір між Європейським та Євразійським союзами. Влада країни від цього відмовилася, бо для цього «немає підстав».

У липні Євросоюз скасував мита майже на 80% вірменського експорту та пообіцяв фінансову допомогу, щоб захистити Єреван від російського тиску.