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Польща може продати літаки МіГ-29 Болгарії, якщо Україна «не поквапиться». В обмін на літаки поляки хочуть співпраці з українцями у виробництві дронів.

Про це розповів міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв’ю Wirtualna Polska.

За словами керівника Міноборони, зараз між Польщею та Україною тривають переговори щодо обслуговування літаків та фінансування ремонту. Натомість Польща хоче отримати від України співпрацю у виробництві безпілотників.

«Якщо це не вдасться — ну що ж, будь ласка. Часу для України в цьому питанні залишається дедалі менше. У найближчі тижні треба ухвалити остаточне рішення», — заявив керівник Міноборони.

Водночас 24 липня міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявляв, що Софія розглядає літаки передусім як джерело запчастин для підтримки власного флоту цих винищувачів.

Що передувало

У грудні 2025 року Польща заговорила про передачу МіГів Україні. Президент Володимир Зеленський тоді зазначив, що Україні потрібні літаки МіГ-29, адже українські пілоти вже мають досвід керування ними й «питання не в дефіциті літаків, а в дефіциті пілотів».

У Генштабі Польщі зазначали, що ці літаки виведуть з експлуатації та замінять винищувачами F-16 і FA-50. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик 14 грудня говорив, що йдеться про 6—8 бортів із 14 наявних у Польщі.

У лютому 2026 року премʼєр Польщі Дональд Туск анонсував новий, 48-й пакет допомоги для України. До нього були включені й винищувачі МіГ-29.

Однак у травні відносини між країнами сильно погіршились після того, як Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

А в червні заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що Україна не зацікавлена в тому, щоб отримати від країни МіГ-29. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш казав, що пропонував Україні «МіГи в обмін на дрони», проте тоді Київ начебто відмовився поділитися технологіями. Після цього Польща вирішила списати винищувачі, які планували передати Україні.

Однак зрештою в липні Польща заявила, що відновила переговори з Україною про передачу Міг-29.