Зеленський пропонував Федорову посаду віцепремʼєра з військових інновацій та пообіцяв перезавантаження кадрів в армії

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reuters.com

Президент Володимир Зеленський пропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову посаду віцепремʼєра з військових інновацій.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції з премʼєр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном.

Чи прийняв Федоров пропозицію — невідомо. Раніше Financial Times з посиланням на джерела писав, що Зеленський також пропонував ексміністру оборони посаду в РНБО, але той буцімто відмовився.

«Я запропонував йому кілька посад. Остання посада — віцепремʼєр з військових інновацій. Дуже важливо, що повинна бути координація з керівництвом Міноборони, з керівництвом нашої армії, Генштабом та безумовно з президентом України. Ми повинні робити це кожного дня. Я запропонував йому це», — сказав Зеленський на пресконференції.

Також президент анонсував перезавантаження кадрового складу української армії — Зеленський чекає пропозицій від нового головкома Михайла Драпатого.

«Будемо робити так, щоб і [ексголовком] Олександр Станіславович, і [ексначальник Генштабу] Андрій Гнатов не відпочивали, а передавали голоси новому командуванню, щоб були поруч, допомагали, радили», — додав він.

Президент назвав головними завданнями нового керівництва посилення ППО, реформу ТЦК та зміну підходів до мобілізації. За його словами, усе це потрібно реалізовувати спільно з Міноборони та іншими структурами, адже раніше такої взаємодії не було.