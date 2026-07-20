Іран звинуватив США в ударі по недобудованій АЕС та пригрозив відповіддю

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Іран звинуватив США в ударі по недобудованій атомній електростанції в Дарховіні на півдні країни та заявив, що дасть «належну відповідь».

Про це написав заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді у соцмережі Х.

За його словами, атака стала «небезпечним нападом на мирну інфраструктуру Ірану», а відповідальність за можливу подальшу ескалацію він поклав на Вашингтон. «Іран вдасться до належних заходів для захисту своїх національних інтересів і безпеки», — заявив Гарібабаді.

Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що перевіряє інформацію про удар. В агентстві зазначили, що АЕС у Дарховіні перебуває на ранньому етапі будівництва, тому атака, ймовірно, не становить радіаційної загрози.

Тим часом Центральне командування США заявило, що завершило девʼяту поспіль хвилю нічних атак по Ірану. Американські військові били по іранських військових командних центрах, ППО, пунктах берегового спостереження, пускових установках ракет і безпілотників, а також по мережі звʼязку.

У CENTCOM кажуть, що ці удари мають ще більше послабити здатність Ірану атакувати комерційні судна та цивільних моряків, які проходять Ормузькою протокою.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня Трамп повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

Американський посадовець сказав ABC News, що попри обмін ударами США та Іран продовжують технічні переговори про іранську ядерну програму, а 60-денне перемирʼя і меморандум про взаєморозуміння все ж залишаються чинними.

Водночас співрозмовник CNN каже, що США навмисно чергують удари з паузами, аби продовжувати переговори. Вашингтон має перелік потенційних цілей та готовий атакувати їх за потреби, однак наразі віддає перевагу дипломатії.